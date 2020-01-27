Киев засыплет снегом и зальет дождями: синоптики уточнили прогноз на неделю

Фото: flickr.com/spoilt.exile

В Киеве на этой неделе сухая и ветреная погода сменится дождями и мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 27 января, ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, 5-10 м/c. Днем ожидается до +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса. Осадков не прогнозируют.

Во вторник, 28 января, осадков также не будет, однако будет пасмурно и ветер немного усилится – 7-12 м/c. Днем температура воздуха будет +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

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В среду, 29 января, ночью синоптики прогнозируют сухую погоду, однако уже днем в столице ожидается снег и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/c. Днем ожидается до +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

В четверг, 30 января, температура воздуха в столице немного снизится, а ветер спадет и сменит направление на западное. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и температуру воздуха до +2...+4 градусов, ночью будет мокрый снег и до -1...+1 градуса.

В пятницу, 31 января, погодных изменений не будет – днем обещают до +2...+4 градусов и мокрый снег с дождем, а ночью – до -1...+1 градуса с мокрым снегом.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее, чем два предыдущих. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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