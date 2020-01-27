Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Киев засыплет снегом и зальет дождями: синоптики уточнили прогноз на неделю

27 января, 09:32

Со среды погода в столице ухудшится

Фото: flickr.com/spoilt.exile

Фото: flickr.com/spoilt.exile

В Киеве на этой неделе сухая и ветреная погода сменится дождями и мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 27 января, ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, 5-10 м/c. Днем ожидается до +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса. Осадков не прогнозируют.

Во вторник, 28 января, осадков также не будет, однако будет пасмурно и ветер немного усилится – 7-12 м/c. Днем температура воздуха будет +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

Реклама

В среду, 29 января, ночью синоптики прогнозируют сухую погоду, однако уже днем в столице ожидается снег и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/c. Днем ожидается до +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

В четверг, 30 января, температура воздуха в столице немного снизится, а ветер спадет и сменит направление на западное. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и температуру воздуха до +2...+4 градусов, ночью будет мокрый снег и до -1...+1 градуса.

В пятницу, 31 января, погодных изменений не будет – днем обещают до +2...+4 градусов и мокрый снег с дождем, а ночью – до -1...+1 градуса с мокрым снегом.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее, чем два предыдущих. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве прощаются с погибшими в катастрофе под Тегераном пилотами: фото и видео
В Киеве прощаются с погибшими в катастрофе под Тегераном пилотами: фото и видеоУкраина
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в феврале
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в февралеУкраина
Киев заполонил фотохимический смог: когда лучше не выходить на улицу
Киев заполонил фотохимический смог: когда лучше не выходить на улицуДругие новости
Спасатели показали фото 25-летнего парня, выносившего людей из затопленного ТЦ в Киеве
Спасатели показали фото 25-летнего парня, выносившего людей из затопленного ТЦ в КиевеПроисшествия
В Киеве испортится погода: объявлен I уровень опасности
В Киеве испортится погода: объявлен I уровень опасностиДругие новости
Мальчик служить не пойдет: подробности курьеза с повесткой ребенку в Киеве
Мальчик служить не пойдет: подробности курьеза с повесткой ребенку в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...