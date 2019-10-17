Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Киевлян предупредили о тумане и плохой видимости на дорогах

17 октября, 15:18

Атмосферное явление прогнозируют ночью и утром 18 октября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Солнечная и ясная погода в Киеве, где из-за октябрьской жары расцвели сакуры, ненадолго сменится туманом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"По данным Укргидрометцентра, 18 октября ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее метеорологи отмечали, что высокая температура в октябре по климатической норме соответствует середине августа.

В тренде
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода прогноз туман погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видео
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видеоДругие новости
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видео
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видеоДругие новости
На левом берегу Киева появился опасный маньяк
На левом берегу Киева появился опасный маньякДругие новости
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фотоДругие новости
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию Украины
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию УкраиныУкраина
Жить в небоскребе: сколько стоят квартиры в самых высоких домах Киева (инфографика)
Жить в небоскребе: сколько стоят квартиры в самых высоких домах Киева (инфографика)Другие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...