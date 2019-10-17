Киевлян предупредили о тумане и плохой видимости на дорогах

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Солнечная и ясная погода в Киеве, где из-за октябрьской жары расцвели сакуры, ненадолго сменится туманом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"По данным Укргидрометцентра, 18 октября ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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Ранее метеорологи отмечали, что высокая температура в октябре по климатической норме соответствует середине августа.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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