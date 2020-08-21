Киевлян призывают спасать скульптуры на Пейзажной аллее

Реконструкция Пейзажной аллеи на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-б, подходит к завершению. Рабочие расширили проход на Пейзажную аллею со стороны Исторического музея. Теперь киевлянам и многочисленным туристам будет удобно заходить на нее. Новой плиткой вымощена и прогулочная зона, на которой появился красивый орнамент. А вот скульптуры на этой части Пейзажной аллеи остались без ремонта. Стоит отметить, что они были установлены 11 лет назад и ни разу капитально не ремонтировались. Сайт "Сегодня" узнавал, почему на данном участке дорожники отремонтировали все, кроме скульптур.

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Как рассказал сайту "Сегодня" скульптор Константин Скритуцкий, ремонт памятников из мозаики не входит в общий бюджет реконструкции.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Почему так произошло – я не знаю. Но на фоне общего ремонта на этом участке Пейзажной аллеи, оставлять памятники с трещинами и с оголенной арматурой, мягко говоря, не красиво", – рассказывает нам Скритуцкий.

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По его словам, ремонта требуют все скульптуры на этом участке: Маленький Принц, фонтаны "Слоник" и "Зебры". Лавочки в виде зайца, кота и птички. В них нужно отремонтировать лавочки, на всех скульптурах будет полная замена мозаики на новую. Дело в том, что прежнюю мозаику уже не изготавливают и она внешне устарела. Ремонтировать нужно кошку-сороконожку, расположенную рядом на стене. Местами от нее уже отслаивается куски мозаики. Они могут попросту отвалиться, если не сделать ремонт. Кроме того, нужно привести в порядок дерево из мозаики, на котором восседают птицы-скульптуры. Двух птичек, кстати, отбили вандалы.

Ремонтировать нужно и стопки подушек, на которых восседают ангелочки у входа на Пейзажку. Вандалы оторвали им пальцы, а в некоторых местах ангелов из керамики попросту разбили.

"После того, как в "Киевавтодоре" мне сообщили, что ремонтировать памятники не будут, было принято решение ремонтировать их собственными силами, конечно же не без помощи киевлян, которые обожают Пейзажную аллею. Для этого создана общественная организация "Культурный кот", на ее сайте cultured-cat.org.ua можно увидеть реквизиты, куда киевляне и гости города могут перечислить свои средства. Все они будут потрачены на ремонт скульптур Пейзажки. Он будет проводиться поэтапно", – рассказывает сайту "Сегодня" Константин Скритуцкий.

Максимальная стоимость таких работ может достичь пяти миллионов гривен. Избыток средств будет потрачен на ремонт детских площадок, которые расположены на Пейзажной аллее.

Реклама / Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Прежде всего, планируем ремонт основной группы мозаичных скульптур, включая скульптуры, которые были установлены в рамках проекту Kiev Fashion Park: а это – замена мозаики на стеклянную, установка новых декоративных элементов, современных скамеек, покрытие. Киевляне, которые желают спасти скульптуры на Пейзажной аллее уже начали перечислять средства. Также все желающие могут приобрести сувениры с героями Пейзажной аллеи, все эти средства будут потрачены на ремонт памятников", – добавляет Константин Скритуцкий.

В столичной мэрии говорят, что вопрос финансирования ремонта скульптур на Пейзажной аллее остается открытым.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Мы только завершили первый этап реконструкции Пейзажной аллеи. Реконструкция еще не закончена, она будет продолжаться до конца 2021 года. Мы понимаем, что заниматься ремонтом скульптур на Пейзажной аллее может только их автор, Будем изучать вопрос с финансированием", – пояснил сайту "Сегодня" в КГГА.

Не так давно недалеко от Пейзажной аллеи заметили новый "скворечник".

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