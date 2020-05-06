В Киеве заметили новый "скворечник" (фото)

Фото: Владимир Кулиненко‎, группа "Пейзажная аллея" на Facebook

В Киеве на днях заметили очередной "скворечник". Так, странная стройка появилась в центре города, неподалеку от Пейзажной аллеи и Национального музея. Новый дом-монстр врезается в склон холма, а его высота достигает более пяти этажей. Также в нем почти нет окон.

Фото: Владимир Кулиненко‎, группа "Пейзажная аллея" на Facebook

Отметим, что незаконные стройки в центре столицы в последнее время стали появляться все чаще. При этом, возводят как новые строения, так и надстройки на исторических домах. К примеру, из-за незаконной надстройки в доме на улице Саксаганского, которая появилась на четвертом этаже и заняла даже часть территории соседней квартиры, на доме появились трещины. К счастью, власти города заставляют любителей расширения жилплощади демонтировать подобные "скворечники".

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Незалежности ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу и ее за считанные дни разобрали.

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