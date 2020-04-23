Статуи зверей из Киевского зоопарка восстанавливает дочь скульптора, который их создал (фото)

Их воссоздают в первозданном виде, по эскизам и рисункам из 60-х годов

В Киеве скульптуры львов и зубра, которые десятилетиями встречали гостей столичного зоопарка, восстановят в первозданном виде – какими их создал из автор в 1966 году.

"Обновляя входную группу нашего зоопарка, мы заботимся и о его стражах. К сожалению, сейчас и "Зубр", и "Львы" находятся в аварийном состоянии. Но они получат новую жизнь – в своем первоначальном виде", – сообщил на своей странице в Facebook замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

Он отметил, что в 1966 году, во время реконструкции зоопарка, был построен центральных вход с помещениями для касс и экскурсионным бюро. В 1968 году перед входом установили фигуры зубра и львов, за полвека стали символами зоопарка. Звери с момента создания сильно изменились в результате нескольких реставраций в предыдущие годы.

"Автором фигурных изображений зубра и львов является известный украинский скульптор-анималист Юрий Рубан. Символично, что восстанавливать первоначальный вид фигур в бронзе дочь Юрия Рубана, Заслуженный художник Украины Александра Рубан. А также ее муж, Народный художник Украины Виктор Липовка. Возвращать образы Зубру и Львам будут по начальным моделям, фотографиями и рисунками Рубана", – рассказал Вячеслав Непоп.

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Сейчас в Киевском зоопарке продолжается обустройство нового центрального входа – на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Фигуры зубра, львов и новая скульптура жирафа будут встречать посетителей в новом входе в зоопарк.

Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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