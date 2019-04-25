Киевлянам выплатят соцпомощь к Пасхе

Размер социальной помощи составляет от 250 до 500 гривен

Фото: Сегодня

В столице к Пасхе отдельным категориям социально незащищенных киевлян получат единоразовую адресную материальную помощь, сообщает пресс-служба КГГА.

Размер помощи составляет от 250 до 500 грн. Наибольшая сумма адресной выплаты – 500 грн – предназначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

По 260 грн доплаты получат:

лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которым государство выплачивает социальные пенсии;

лица-получатели социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

неработающие пенсионеры, размер пенсии которых (с учетом добавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат, установленных законодательством) по состоянию на 01.01.2019 не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

По 250 грн к Пасхе предусмотрено для:

лиц, получающих компенсации за предоставление социальных услуг;

лиц, получающих ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лиц, получающих ежемесячную денежную помощь на основании проживания с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким из перечисленных категорий, выплатят одну помощь – большего размера. А если получатель единоразовой адресной социальной помощи не получил средства по причинам, не зависящим от него, или в случае смерти получателя, материальная помощь будет предоставлена ​​членам его семьи.

Напомним, что в этом году воинов-добровольцев Киева впервые обеспечат материальной поддержкой и льготами, которые предоставляются участникам боевых действий на Донбассе и членам их семей.

Ранее мы писали, что столичные чиновники угрожают лишением пенсии переселенке с оккупированной территории Луганской области Елене, которая лечится от онкологического заболевания третьей стадии.

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