Киевлянам выплатят соцпомощь к Пасхе
Размер социальной помощи составляет от 250 до 500 гривен
В столице к Пасхе отдельным категориям социально незащищенных киевлян получат единоразовую адресную материальную помощь, сообщает пресс-служба КГГА.
Размер помощи составляет от 250 до 500 грн. Наибольшая сумма адресной выплаты – 500 грн – предназначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека или попечительство.
По 260 грн доплаты получат:
- лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь;
- лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которым государство выплачивает социальные пенсии;
- лица-получатели социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";
- неработающие пенсионеры, размер пенсии которых (с учетом добавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат, установленных законодательством) по состоянию на 01.01.2019 не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
По 250 грн к Пасхе предусмотрено для:
- лиц, получающих компенсации за предоставление социальных услуг;
- лиц, получающих ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- лиц, получающих ежемесячную денежную помощь на основании проживания с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.
Лицам, которые одновременно относятся к нескольким из перечисленных категорий, выплатят одну помощь – большего размера. А если получатель единоразовой адресной социальной помощи не получил средства по причинам, не зависящим от него, или в случае смерти получателя, материальная помощь будет предоставлена членам его семьи.
Напомним, что в этом году воинов-добровольцев Киева впервые обеспечат материальной поддержкой и льготами, которые предоставляются участникам боевых действий на Донбассе и членам их семей.
Ранее мы писали, что столичные чиновники угрожают лишением пенсии переселенке с оккупированной территории Луганской области Елене, которая лечится от онкологического заболевания третьей стадии.
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