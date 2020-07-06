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Киевляне пережили самую жаркую ночь за 140 лет

6 июля, 15:00

Наталья Руда Наталья Руда

С начала года в столице побито уже 24 температурных рекорда

Ночь на 5 июля в Киеве стала самой жаркой за 140 лет, однако, как прогнозируют синоптики, в ближайшие несколько дней в столице температура снизится.

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Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на воскресенье оказалась самой жаркой, так как ее температура не опустилась ниже +20,6 °С. Предыдущее рекордное значение +20,5 °С 1988 года таким образом превышено на 0,1 °С.

Метеорологи отметили, что всего с начала года в столице побито уже 24 температурных рекорда.

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Напомним, что на минувших выходных на Черкассы и несколько городов в области обрушился сильнейший ливень с градом. В результате стихии улицы и дома в Черкассах подтопило.

Кроме того, прошедший июнь в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет, заняв в списке шестое место. Самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 °С.

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Киев погода прогноз погоды июль погода в Киеве

Источник: Сегодня

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