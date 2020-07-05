Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)

После сильнейших ливней, которые привели в наводнению в ряде западных областей, вечером 4 июля в Черкассах за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщает издание "Вичерпно".
Так, в городе зарегистрировали 31,4 мм осадков, или 41% месячной нормы. При этом ливень сопровождался сильными порывами ветра и градом, средний диаметр градин в районе аэропорта составлял 5 мм.
Местные жители активно публиковали видео непогоды в центре:
Кроме того, из-за дождя в городе существенно снизилась температура воздуха – с +32 градусов до +19,5 градуса.
После разгула стихии Юго-Западный район, Казбет, улицы Героев Днепра, Гагарина, Университетская и Тараскова, автомобильный круг у самолета оказались подтоплены.
Автомобили буквально плавали на дорогах.
А так ситуация выглядела в частном секторе:
Кроме того, ливень затопил жилой дом на улице Рустави. Вода лилась прямо с крыши:
Не обошла непогода также Смелу, Чигирин и Золотоношу. В Золотоноше, как сообщают местные СМИ, за короткий промежуток времени выпало 13 мм дождя и отмечен град 7 мм. Также стихия свирепствовала в Васютинцах:
Жители села опубликовали фото градин:
Напомним, что синоптики обещают резкое снижение температуры уже в ближайшие несколько дней. Также отметим, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет.
Тем временем в Запорожской области жители села в жару остались без воды:
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