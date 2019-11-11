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Киевляне предложили переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого"

11 ноября, 14:23

Ашот ‌Малхасян предложил станцию метро "Площадь Льва Толстого" переименовать в честь Тараса Шевченко, хотя такое название станции подземки уже есть

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На сайте электронных петиций Киеврады появилась инициатива о переименовании в столице двух станций метрополитена.

В частности, в петиции №9189 предлагается переименовать станцию "Площадь Льва Толстого" в "Тараса Шевченко" (такое название уже есть у одной из станций этой же ветки).

"В центре Киева возле университета имени Тараса Шевченко, памятника Тарасу Шевченко, парка Тараса Шевченко, бульвара Тараса Шевченко должна быть и станция метро Тараса Шевченко. А ту далекую станцию, которая в советские времена была названа именем Кобзаря, можно переименовать в "Межигорскую", - написал автор петиции Ашот ‌Малхасян.

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Документ был зарегистрирован 7 ноября. Впрочем, пока что необходимого количества голосов он не набрал.

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Напомним, в июле 2016 года Киеврада переименовала Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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переименование петиция Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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