Киеврада расширила границы столицы впервые за 30 лет

Территория города станет больше на 2771 гектаров

Фото: Киеврада

Киеврада утвердила проект землеустройства по изменению границ города Киева. Депутаты городского совета приняли такое решение впервые за 30 лет, за него отдали 77 голосов.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, проект предусматривает увеличение территории города на 2771,1415 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель города в состав земель Киевской области 55,4 га.

По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 года и до сих пределы города Киева не менялись. Более того, за последние 28 лет отсутствовали документы о конфигурации границ города. Это делало невозможным разработку проекта по их изменению.

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Между тем, в сентябре 2019 были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева. Работу проводил Украинский государственный институт инженерно-геодезических изысканий и съемок "УкрДИИГис" в 1989-1990 годах.

С учетом этих данных был разработан проект изменения границ города Киева, которым территория города увеличится с 82635 га до 85351 га.

Также Киеврада приняла бюджет столицы на 2020 год, согласно которому доходы города составят 58,826 миллиарда гривен. В том числе доходы общего фонда бюджета – 53,6 миллиарда гривен, специального – 5,1 миллиарда гривен. Документ поддержали 72 депутата.

Основные источники финансирования в 2020 году: налог на доходы физических лиц – 26,4 миллиарда гривен; единый налог – 7 миллиардов гривен; плата за землю – 5,8 миллиарда; налог на прибыль предприятий – 5 миллиардов гривен.

При этом Кличко попросил из госбюджета деньги на строительство метро на Виноградарь.

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