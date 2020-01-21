Киевские елки под напряжением: оригинальное средство защиты уже исчезло

Возле деревьев поставили табличку с сообщением о напряжении

Фото: facebook.com/minskiymassiv

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В Оболонском районе показали, как защищают елки от мародеров. Перед зданием Оболонской райгосадминистрации очень необычно защитили их от воров.

Возле вечнозеленых деревьев установили табличку, на которой написано: "Внимание! Елки под напряжением". Под надписью нарисована красная молния.

"Надо еще заминировать каждую, чтобы наверняка защитить", – написал в комментариях Виталий Семенюк.

"21 век, перед Оболонской РГА.. позор", - отметил Иван Полывай.

"Это балансовая территория коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района. Знак был, пока было праздничное освещение (гирлянды) на елках. Но его установили не работники коммунального предприятия. Сейчас знака уже нет", – сообщили сайту "Сегодня" в КО "Киевзеленстрой".

Напомним, что в конце декабря, в преддверии Нового года, столичные вандалы начали красть елки прямо с клумб. В частности, о подобном ЧП сообщало коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе.

Кроме того, чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом.

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