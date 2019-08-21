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Киевские копы "накрыли" квартиру наркоторговцев

21 августа, 14:09

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы, они продавали вещества только "для своих"

Киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих".

Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

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Двух из них уже не раз судили за кражи и наркопреступления. Сейчас задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

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Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

В этом же городе полицейские задержали женщину, которая занималась продажей психотропов.

Кроме того, правоохранители разоблачили схему поставки наркотиков в одну из колоний Житомирской области. По данным следствия, в течение почти года два-три раза в месяц туда попадали марихуана и амфетамин.

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Киев наркотики полиция наркоторговля

Источник: Сегодня

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