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В Харькове с поличным поймали женщину-наркодилера

Вчера, 13:42

Харьковчанка при личной встрече с клиентом продала психотроп PVP

В Харькове полицейские задержали женщину, которая занималась продажей психотропов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, у дома на улице Льва Ландау злоумышленница лично встретилась с покупателем и продала ему полимерный пакет с PVP. Во время обыска у женщины изъяли полученные за наркотики 400 гривен. Также у нее найден еще один сверток с психотропом.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Кроме того, копы обыскали дом женщины. Там обнаружили и изъяли 2 полимерных пакета с PVP общим весом около 3 граммов, самодельное устройство для употребления наркотиков, стеклянный флакон с PVP, черновые записи и мобильный телефон.

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"В настоящее время 31-летняя харьковчанка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и сообщения о подозрении", - рассказали в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Сейчас копы устанавливают источник поставки психотропа, круг потребителей и преступные связи женщины.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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Харьков наркотики женщина психотропы сбыт наркотиков PVP

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