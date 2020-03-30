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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве 30 марта: прямая трансляция

30 марта, 12:17

Наталья Руда

По состоянию на утро, число заразившихся коронавирусом в Киеве достигло 102 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 30 марта, проводит онлайн-брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, по состоянию 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых шестеро человек выздоровели и еще для 11 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 62 новых случаев.

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В столице при этом с 23 марта усилены карантинные меры – общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам. Детские площадки, школы, университеты, сады, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы в городе не работают. Также были отменены все массовые мероприятия и концерты. Также Киеврада скорректировала городской бюджет, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию и выделать деньги на социальные нужды и здравоохранение.

Также закрыты на карантин ярмарки и рынки, "наливайки" и киоски, продающие еду.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлении карантина на 30 дней – до 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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