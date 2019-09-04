Кличко – о своем увольнении: "Люди, у которых есть бизнес-интересы, пытаются прийти к власти"

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко, которого сегодня уволили с должности главы КГГА, считает, что должность главы Киевской городской администрации намерен занять человек, преследующий бизнес-интересы.

"У меня есть все основания говорить, что это не просто так происходит. Это происходит умышленно, чтобы устранить Кличко и назначить человека, который будет управлять Киевом. Человека, которого не выбирали киевляне", – сказал Кличко в среду на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что в этом контексте у него есть основания говорить "о большой угрозе".

"Не секрет, что много застройщиков, людей, у которых есть бизнес-интересы в Киеве, пытаются прийти к власти", – отметил мэр.

При этом он заверил, что у него лично "как у мэра города нет никаких бизнес-интересов в Киеве".

Напомним, 4 сентября Кабмин уволил Виталия Кличко с поста главы КГГА. Уже вечером 4 сентября представление на увольнение Кличко было передано Зеленскому. Сам Кличко отреагировал на свое увольнениезаявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

Все подробности – в спецтеме Отставка Кличко.

Все подробности в спецтеме Отставка Кличко

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