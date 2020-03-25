Кличко озвучил новые данные о заразившихся коронавирусом в Киеве

В Александровской больнице находится 20 человек, 10 человек - дома

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в ходе брифинга в среду, 25 марта, данные об инфицированных коронавирусом киевлянах. Напомним, что в столице зафиксирован на данный момент 31 случай заражения коронавирусом.

"Среди больных 21 человек находится в больнице, 10 лечатся дома на самоизоляции. Из госпитализированных – 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, один человек – в городской клинической больнице № 4", – сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями на коронавирус протестировано 1355 киевлян.

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Также Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще более 30 образцов.

Как сообщалось ранее, в Киевской области также растет число инфицированных коронавирусом. При этом в Ирпене с подозрением на COVID-19 госпитализировали беременную женщину.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь", который на сегодняшний день единственный работающий в стране, проводят экспресс-тесты прибывшим из-за границы пассажирам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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