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Кличко предложил цистерну краски граффитчикам, пойманным в центре Киева

28 июля, 08:43

Наталья Руда Наталья Руда

Городской глава предложил парням красить стены, а не расписывать их

Мэр Киева Виталий Кличко предложил граффитчикам, которых он поймал за расписыванием стен в центре города, цистерну краски. Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook.

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"По "художникам", которых я застал за росписью стен дома в историческом центре столицы. Здесь звучат предложения, мол, вы бы лучше помогли им и выдали несколько ведер краски, потому что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами Telegram-каналов по распространению наркотиков". В таком случае, у меня тоже есть предложение: я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски! Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы c исторических зданий столицы", – предложил Кличко.

Он уточнил, что в таком случае стены действительно придется красить, а не закрашивать надписи новыми росписями.

"И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, – краска и все другое необходимое будет!" – добавил мэр.

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Напомним, что на днях на улице Стрелецкой Кличко поймал двух парней, которые рисовали граффити на стене дома. За них вступился руководитель Голосеевского подразделения киевской "Муниципальной стражи" Сергей Бондарь, рассказав что один из парней – активист Майдана, а второй служил в АТО. Кроме того, по словам Бондаря, граффитчики закрашивали Telegram-каналы, которые распространяют наркотики. Парни писали на стене дома на Стрелецкой надпись "White lives matter".

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Ранее вандалы испортили Аллею художников в центре столицы. В итоге одного из них привлекли к общественным работам – парень из Киевской области убирал туристические объекты в городе.

Также смотрите, как защищаются от вандалов в США:

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Киев граффити Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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