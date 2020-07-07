Кличко рассказал, будут ли сносить книжный рынок "Петровка"

По словам мэра, строительство ТРЦ пока что не планируется

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне очередного скандала с застройкой книжного рынка "Петровка" заявил, что строить ТРЦ на месте торговых рядов пока что не планируют. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Ранее представители книжного рынка сообщили, что предпринимателям заявили о переселении их на место в районе ангаров на станции метро "Лесная". Им якобы объявили, что "рынок закрывается, а на его место приедут бульдозеры новых владельцев земельного участка".

"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу: проспект Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков – для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор – ООО "Книжный рынок". Также детальным планом территории в границах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбальской, железнодорожных путей на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ в соответствии с целевым назначением земельных участков", - заявил Кличко на встрече с представителями книжного рынка.

Вместе с тем, по его словам, согласно данным электронной базы документооборота департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись, поэтому власти будут выяснять, "кто и зачем подстрекает людей".

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Он призвал инициативную группу провести детальный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения. Кроме того, Кличко заявил, что обратится в полицию, чтобы "взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий".

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Напомним, в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выдал разрешение на строительство на ул. Вербовая, 21, 23. Однако директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что застраивать будут вещевой рынок, но не книжный.

Кроме того, ранее разгорелся скандал вокруг строительства в Софиевской Борщаговке. Так, дома у аэропорта "Киев" построены на месте возможных аварийных посадок самолетов.

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