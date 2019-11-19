ТРЦ на месте столичного рынка "Петровка": что разрешили в КГГА и где будет вестись строительство

На книжном рынке нам сообщили, что застраивать будут вещевой рынок

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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На месте рынка "Петровка" в Киеве может появиться одноименный ТРЦ. Соответствующее разрешение выдал Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации от 3.10.2019.

Так, согласно документу, строительство разрешено на ул. Вербовая, 21, 23 в Оболонском районе на земельном участке площадью 0,9899 га.

На самом книжном рынке на Петровке нам сообщили, что их никто не собирается застраивать.

"Я читал информацию о планах застроить книжный рынок. Но эта информация к нам не имеет никакого отношения, по большому счету – это фейк. Застройка возможна на вещевом рынке. Книжному рынку ничего не угрожает. У нас есть своя программа развития, свое проектирование. А данная информация не про нас, а про вещевой рынок. Они ведут свое проектирование и что-то собираются строить, но это другое предприятие и к нам не имеет никакого отношения", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Правдивый, директор ООО "Книжный рынок".

Ранее сообщалось, что в столице разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ. Так, Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадает под застройку. "Сегодня" разобрались, что происходит.

Также мы писали, что реку Почайна в столице заливают бетоном.

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