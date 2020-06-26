Кличко рассказал, как получить помощь, если потерял работу из-за карантина

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 26 июня, рассказал, как жители столицы, потерявшие на карантине работу, могут получить помощь.
"Совместно с Киевским городским центром занятости разработана программа поддержки работников малого и среднего бизнеса. А также – предпринимателей, не имеющих наемных работников, но которые являются застрахованными лицами. Это так называемые ФЛП (укр. – ФОП)", – рассказал городской голова.
По его словам, чтобы получить помощь, нужно в течение 90 дней с момента остановки или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты единого взноса. Дальше – подготовить пакет необходимых документов. В течение трех рабочих дней городской центр занятости проверяет документы и принимает решение о предоставлении помощи.
Читайте также: В Украине перестало расти количество безработных
"Напомню, что помощь по частичной безработице не облагается налогом. И предоставляется на период остановки или сокращения деятельности. И еще в течение 30 дней после завершения карантина. Возможностью получить помощь по частичной безработице уже воспользовались сотни предпринимателей столицы. И это позволило сохранить рабочие места почти 7,5 тыс. работников", – резюмировал Кличко.
Напомним, что правительство установило размер пособия по частичной безработице на период карантина. Оно составит две трети оклада, но не более минимальной зарплаты (4173 грн).
Ранее в Госстате рассказали о безработице в Украине.
Отметим, что карантин в Украине продлили до 31 июля.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк