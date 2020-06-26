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Кличко рассказал, как получить помощь, если потерял работу из-за карантина

26 июня, 12:58

Наталья Руда Наталья Руда

Помощь предоставляется только работникам малого и среднего бизнеса

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 26 июня, рассказал, как жители столицы, потерявшие на карантине работу, могут получить помощь.

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"Совместно с Киевским городским центром занятости разработана программа поддержки работников малого и среднего бизнеса. А также – предпринимателей, не имеющих наемных работников, но которые являются застрахованными лицами. Это так называемые ФЛП (укр. – ФОП)", – рассказал городской голова.

По его словам, чтобы получить помощь, нужно в течение 90 дней с момента остановки или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты единого взноса. Дальше – подготовить пакет необходимых документов. В течение трех рабочих дней городской центр занятости проверяет документы и принимает решение о предоставлении помощи.

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"Напомню, что помощь по частичной безработице не облагается налогом. И предоставляется на период остановки или сокращения деятельности. И еще в течение 30 дней после завершения карантина. Возможностью получить помощь по частичной безработице уже воспользовались сотни предпринимателей столицы. И это позволило сохранить рабочие места почти 7,5 тыс. работников", – резюмировал Кличко.

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Напомним, что правительство установило размер пособия по частичной безработице на период карантина. Оно составит две трети оклада, но не более минимальной зарплаты (4173 грн).

Ранее в Госстате рассказали о безработице в Украине.

Отметим, что карантин в Украине продлили до 31 июля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев работа карантин

Источник: Сегодня

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