Кличко рассказал, сколько человек жили в разрушенной части дома на Позняках

Пока неизвестно, сколько именно людей были в здании в момент взрыва

В разрушенной из-за взрыва части дома на столичных Позняках проживали более 100 человек. Об этом на месте происшествия заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Предварительная информация: в 10:00 на ул. Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв на седьмом этаже. Двое погибших, количество раненых и пострадавших мы не можем четко сказать. Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", – сказал он.

Также Кличко добавил, что количество людей, которые находились в доме, уточняется.

Ранее мэр рассказал, что здание необходимо разбирать, поскольку дом сильно поврежден. Сейчас эксперты обсуждают, как можно это сделать в кратчайшие сроки. Жителей многоэтажки временно поселят в интернате на Харьковском шоссе.

Напомним, полиция рассматривает несколько версий взрыва. Среди возможных причин разрушения дома на Позняках рассматривается взрыв как газа, так и взрывного устройства.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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