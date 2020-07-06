Кличко рассказал, сколько киевлян заразились коронавирусом и как заполнены больницы

На фоне общего снижения в Украине количества инфицированных коронавирусом за сутки уменьшилось число новых случаев заражения и в Киеве.

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Как сообщил на брифинге 6 июля мэр столицы Виталий Кличко, за сутки в Киеве зарегистрировано еще 59 инфицированных. Четверо из них – медики. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева. На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и девочка, которой 4 года. Также инфицированы 28 мужчин от 18 до 77 лет и двое мальчиков – одному из них 3 месяца, второму – 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали семь пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем медиков. За минувшие сутки выздоровели семь человек. Всего коронавирус преодолели 1809 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 9, в Подольском, Шевченковском и Голосеевском – по 7 случаев.

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Вместе с тем, число пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, не уменьшается. Так, в больницах города с подтвержденным коронавирусом сегодня 279 больных. В том числе – 12 детей. И 44 человека, в том числе 4 детей, – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. Четыре человека – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородная поддержка сегодня необходима 72 больным.

Также он сообщил, что с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 18 жителей. А всего воспаление легких в киевских медучреждениях лечат 439 больных.

В целом же медучреждения столицы, где лечат больных COVID-19, заполнены на 39%.

"Это, напомню, в медучреждениях первой волны – в восьми больницах и двух родильных домах, где в целом мы подготовили почти 900 мест. Еще 800 коек подготовлены в больницах второй волны", – уточнил Кличко.

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Напомним, что 6 июля в столице смягчили ряд карантинных ограничений. В частности, ресторанам, кафе, барам, театрам и кинотеатрам разрешили работать после 22:00.

Смотрите в сюжете, безопасно ли посещать заведения общественного питания на карантине:

Также отметим, что Минздрав назвал регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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