В Украине резко снизилось количество новых зараженных коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Украине растет. Так, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 543 новых случая COVID-19, это существенно ниже показателя за предыдущие сутки – 823. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
За прошедшие сутки выздоровели 327 человек, летальных случаев – 13.
Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 49 043 случая заражения коронавирусом, выздоровели 21 703, умерли 1262 человека.
Наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области (за сутки +104). Далее идут Ровенская (+82), Киев (+59) и Закарпатье (+54). В пяти областях – Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской – новых заболевших нет.
Ранее сообщалось, что в связи с распространением эпидемии коронавируса и увеличением числа заболевших в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях больницы второй и третьей волны готовят к приему пациентов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, он не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.
А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без больших потерь прошла первую волну эпидемии и ко второй уже будет более подготовлена.
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Тем временем Всемирная организация здравоохранения внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса.
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