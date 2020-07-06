В Украине резко снизилось количество новых зараженных коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Украине растет. Так, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 543 новых случая COVID-19, это существенно ниже показателя за предыдущие сутки – 823. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

Реклама

За прошедшие сутки выздоровели 327 человек, летальных случаев – 13.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 49 043 случая заражения коронавирусом, выздоровели 21 703, умерли 1262 человека.

Наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области (за сутки +104). Далее идут Ровенская (+82), Киев (+59) и Закарпатье (+54). В пяти областях – Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской – новых заболевших нет.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением эпидемии коронавируса и увеличением числа заболевших в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях больницы второй и третьей волны готовят к приему пациентов.

В тренде Стало известно, когда задержанные в Афинах украинцы вернутся домой

Реклама

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, он не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без больших потерь прошла первую волну эпидемии и ко второй уже будет более подготовлена.

Читайте также: "Многие не смогут вернуться к нормальной жизни": врачи предупредили об осложнениях COVID-19

Тем временем Всемирная организация здравоохранения внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама