Кличко рассказал, сколько киевлян заразились коронавирусом за сутки

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 93 человек, днем ранее число новых инфицированных было 114. Об этом 9 июля в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни уже 122 киевлян.
На сегодняшний день в столице уже 5872 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За сутки заболели:
- 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет
- 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет
- 3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах – по 10 случаев.
Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июля в столице смягчили карантин.
Напомним, что по состоянию на 9 июля в Украине COVID-19 заболели 51 224 человека. 1327 зараженных скончались от инфекции (21 человек умер за последние сутки).
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