Вспышка коронавируса в Киеве: за сутки СOVID-19 нашли у 55 жителей Левого берега

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек. Пятеро из них – медики. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Если за последние несколько дней количество больных от коронавируса в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки – снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них – 5 медиков. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет и три девочки – от 4 до 13 лет. Также заболели 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет и четверо мальчиков – от двух месяцев до 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус победили 1900 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20. В Днепровском – 19. И в Деснянском районе – 16 случаев", – отметил Виталий Кличко.

В Украине на 8 июля COVID-19 диагностировали у 807 украинцев. Но есть и позитивные новости: в стране зафиксировали рекорд по числу выздоровевших. Вчера болезнь удалось победить 926 украинцам. Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек. 1306 зараженных скончались от инфекции (23 человека умерли за последние сутки). Всего с начала эпидемии от инфекции вылечились 23 119 украинцев.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что динамика распространения эпидемии коронавируса в Украине стабилизировалась, а министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает уменьшаться процент заболевших медработников.

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Также мы писали, что недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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