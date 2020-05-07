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Кличко сделал тревожное заявление о распространении коронавируса в Киеве

7 мая, 12:52

Наталья Руда

По словам мэра, за последнюю неделю статистика по подтвержденным случаям COVID-19 в столице - волнообразна

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 7 мая сообщил, что за последнюю неделю статистика по подтвержденным случаям COVID-19 в столице – волнообразна.

"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели – волнообразно. Оно то уменьшается, то увеличивается. Так, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", – сказал Кличко.

Он уточнил, что количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 24 человека. Один случай – летальный. Среди инфицированных – пять медиков.

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"На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - добавил Кличко.

Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. И два мальчика – 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего инфицированных – в Печерском районе – 361 человек.

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Напомним, что в столице продолжается карантин, но с 5 мая возобновили работу несколько рынков. Кроме того, киоскам и МАФам разрешили продавать еду и кофе на вынос с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Также смотрите в сюжете, как карантин изменил жизнь украинцев:

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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