Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло

Общее число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10

В Киеве, где ранее поймали уличного торговца масками, сегодня, 21 марта, подтвердили 7 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталия Кличко.

Он рассказал, что сегодня коронавирус лабораторно подтвердили у двух женщин, 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. Общее число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10.

Реклама

"Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах – преимущественно во Франции и Германии. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - написал Кличко на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что пятеро больных коронавирусом лечатся в Александрийской клинической больнице, а остальные инфицированные находятся на самоизоляции и лечатся дома под наблюдением врачей.

"Также мы ожидаем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", - подытожил Кличко.

Напомним, с 21 марта в Киеве ввели запрет на использование детских и спортивных площадок в парках, скверах и на придомовых территориях.

Кроме того, в Киеве с 23 марта ограничивается пользование всем общественным транспортом – автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама