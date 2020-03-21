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В Киеве ввели запрет на посещение детских и спортивных площадок

21 марта, 19:46

Руслан Ровик

Запрет связан с попытками прекратить распространение вируса

В Киеве, где ранее остановили работу общественного транспорта, с 21 марта ввели запрет на использование детских и спортивных площадок в парках, скверах и на придомовых территориях.

Об этом идет речь в решении комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", – говорится в документе.

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Ограничения введены вплоть "до улучшения эпидемической ситуации".

Кроме того, ряду департаментов КГГА поручено до 24 марта обеспечить выделение 23 миллионов гривен на проведение дезинфекции жилых многоквартирных домов.

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Также было решено ограничить доступ посетителей в помещения Центров предоставления административных услуг, за исключением исключительных случаев.

Отметим, что решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления. Председателем комиссии является мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее о том, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, заявил глава МВД Арсен Аваков. Об этом он написал на своей странице Фейсбук, комментируя опубликованный ранее пост о необходимости введения "тотального карантина".

В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев КГГА детская площадка запреты спортплощадка

Источник: Сегодня

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