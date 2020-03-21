В Киеве ввели запрет на посещение детских и спортивных площадок

В Киеве, где ранее остановили работу общественного транспорта, с 21 марта ввели запрет на использование детских и спортивных площадок в парках, скверах и на придомовых территориях.

Об этом идет речь в решении комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", – говорится в документе.

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Ограничения введены вплоть "до улучшения эпидемической ситуации".

Кроме того, ряду департаментов КГГА поручено до 24 марта обеспечить выделение 23 миллионов гривен на проведение дезинфекции жилых многоквартирных домов.

Также было решено ограничить доступ посетителей в помещения Центров предоставления административных услуг, за исключением исключительных случаев.

Отметим, что решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления. Председателем комиссии является мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее о том, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, заявил глава МВД Арсен Аваков. Об этом он написал на своей странице Фейсбук, комментируя опубликованный ранее пост о необходимости введения "тотального карантина".

В свою очередь, глава государства Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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