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Кличко: В Киеве с 23 марта останавливают весь общественный транспорт

21 марта, 14:16

Мила Князьская-Ханова

Новое ограничение действует с понедельника, 23 марта

В Киеве с 23 марта ограничивается пользование всем общественным транспортом – автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. Об этом во время обращения 21 марта заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, с понедельника, 23 марта, транспорт будет перевозить только тех пассажиров, которые обеспечивают стратегические отрасли – медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и оборонной отрасли. Им будут выдавать специальные пропуски. Все остальные транспортом пользоваться не смогут. Также будут разработаны спецмаршруты для сотрудников выше указанных отраслей.

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Полное видео обращения и другие его подробности смотрите здесь.

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Напомним, с 18 марта в столице для пассажиров закрылось метро. Также не работают метрополитены Харькова и Днепра.

Ранее о том, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, заявил министр МВД Арсен Аваков. Об этом он написал на своей странице Фейсбук, комментируя опубликованный ранее пост о необходимости введения тотального карантина с более жествими мерами.

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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