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Контролировать самоизоляцию киевлян будут с помощью Telegram-бота

24 апреля, 15:54

Наталья Руда

Людям будут приходить сообщения, на которые нужно будет ответить в течение 10 минут

Столичные власти запустили Telegram-бот для контроля за соблюдением киевлянами обязательной самоизоляции.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации объяснили принцип действия бота. Так, человеку на самоизоляции через бот будет приходить push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения проверяемого.

Такие сообщения будут приходить несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение – к нему отправляют уполномоченных лиц.

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Фото: КГГА

Фото: КГГА

"В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17 000 гривен. Полиция столицы составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции", - добавили в КГГА.

После завершения карантина Telegram-бот можно будет удалить.

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В КГГА также подчеркнули, что общение с киевлянами, которые находятся в группе риска, происходит только через Мониторинговый центр по противодействию COVID-19. Мониторинговый центр принимает звонки по телефону: 044-237-15-71.

К сожалению, есть случаи мошеннических звонков, поэтому жителей столицы призвали быть бдительными.

Единственный номер, с которого звонят киевлянам представители Мониторингового центра: 093-117-15-51.

Напомним, ранее стало известно о решении суда в отношении украинцев, на которых составили протокол из-за того, что они сбежали из обсервации в отеле "Козацкий" после эвакуации с Бали.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказал, за что могут оштрафовать на карантине, можно ли идти через парк в магазин, обязательно ли носить с собой документы и каких животных разрешается выгуливать в парках.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев бот коронавирус

Источник: Сегодня

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