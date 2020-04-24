Контролировать самоизоляцию киевлян будут с помощью Telegram-бота

Столичные власти запустили Telegram-бот для контроля за соблюдением киевлянами обязательной самоизоляции.
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации объяснили принцип действия бота. Так, человеку на самоизоляции через бот будет приходить push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения проверяемого.
Такие сообщения будут приходить несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение – к нему отправляют уполномоченных лиц.
"В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17 000 гривен. Полиция столицы составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции", - добавили в КГГА.
После завершения карантина Telegram-бот можно будет удалить.
В КГГА также подчеркнули, что общение с киевлянами, которые находятся в группе риска, происходит только через Мониторинговый центр по противодействию COVID-19. Мониторинговый центр принимает звонки по телефону: 044-237-15-71.
К сожалению, есть случаи мошеннических звонков, поэтому жителей столицы призвали быть бдительными.
Единственный номер, с которого звонят киевлянам представители Мониторингового центра: 093-117-15-51.
Напомним, ранее стало известно о решении суда в отношении украинцев, на которых составили протокол из-за того, что они сбежали из обсервации в отеле "Козацкий" после эвакуации с Бали.
Ранее сайт "Сегодня" рассказал, за что могут оштрафовать на карантине, можно ли идти через парк в магазин, обязательно ли носить с собой документы и каких животных разрешается выгуливать в парках.
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