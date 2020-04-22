Стало известно решение суда по украинцам, сбежавшим из обсервации в центре Киева

Украинцы, со скандаолм эвакуированные с Бали в конце марта и сбежавшие из обсервации в отеле "Козацкий" в центре Киева, не нарушали правил карантина. Такое решение вынес Оболонский районный суд в столице, сообщается на странице юрфирмы, которая представляла интересы эвакуированных людей.

"На пассажиров известного рейса с Бали были составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 44-3 КУоАП, поскольку они отказались от прохождения якобы обязательной 14-ти дневной обсервации. <...> Напомним, что причина отсутствия состава правонарушения в действиях туристов простая – постановление КМУ №241 от 29.03.2020, которым утверждена обязательная обсервация, не вступило в силу на момент составления протоколов, а вступило в силу на следующий день после их составления", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Оболонский райсуд на прошлой неделе рассмотрел уже четыре дела об административных правонарушениях относительно нарушений карантина туристами с Бали.

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"Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП", – отмечают юристы, добавляя, что эвакуированные пробыли две недели дома на самоизоляции и на данный момент коронавируса у них не вявлено.

Вместе с тем, еще запланированы судебные заседания по нарушению карантина туристами с Бали.

Напомним, 30 марта в столичный аэропорт "Борисполь" эвакуировали украинцев с Бали и Дохи. По прилету людей уведомили, что отправят их на принудительную обсервацию. Часть туристов согласились, еще часть – отказались.

При этом в Министерстве внутренних дел заявляли, что сбежавшие из обсервации туристы будут платить штраф в 17 тысяч гривен.

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