Коронавирус наступает: стоит ли ждать жестких ограничений в Киеве

Глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан отметил, что показатели заболеваемости и дальше будут повышаться

За последние два дня в Киеве зарегистрировано большое количество инфицированных коронавирусом. Вчера вирус официально подтвердили у 147 человек, а сегодня – у 116 киевлян. Чиновники пока лишь намекают на возможное ужесточение карантина. Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, стоит ли ждать возвращения к жесткому карантину.

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По словам Рубана, показатели заболеваемости и дальше будут повышаться.

"Диагностика коронавирусной инфекции заметно улучшается. Сейчас в Киеве самый высокий показатель по диагностике по всей стране – 115 на 100 тысяч жителей. В других регионах такие показатели исследований в 5-10 раз меньше. Усиленная диагностика и качественное медицинское обслуживание позволяют быстро и точно выявлять позитивных больных COVID-19. По всем выявленным случаям проводится эпидемиологическое расследование и выявляют контактных лиц, которых отправляют на самоизоляцию", – рассказывает сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева.

Он отмечает, что с мая в Киеве фиксируются стабильно высокие показатели госпитализации – от 10 до 25 коронавирусных больных в день.

В то же время глава Госпродпотребслужбы Киева не видит пока предпосылок для ужесточения карантина.

"Я не вижу сейчас предпосылок для ввода более жестких карантинных мер. Есть лишь предпосылки для усиления контроля за субъектами бизнеса и защиты людей из группы риска, а это лица с хроническими заболеваниями и люди старше 60 лет. Этим нужно заниматься в первую очередь. И, конечно же, соблюдение безопасной дистанции, регулярная обработка рук антисептиком и масочный режим", – добавляет Олег Рубан.

Напомним, в Украине за сутки зарегистрировали 848 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране заразились 56 455 человек.

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Тем временем в Днепропетровской области ужесточили карантин.

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