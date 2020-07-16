Коронавирус не отступает: Кличко опубликовал новую статистику по COVID-19 в Киеве

В Киеве, где накануне был побит суточный антирекорд по инфицированным коронавирусом за все время пандемии, снова зарегистрировано большое количество заболевших COVID-19 – 116 человек. Об этом в своем Telegram-канале 16 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

На сегодняшний день в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели:

62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет

50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года

две девушки – 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

Реклама

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, в Деснянском – 20, в Голосеевском районе – 18 случаев.

Напомним, в Украине за сутки зарегистрировали 848 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране заразились 56 455 человек.

Тем временем в Днепропетровской области ужесточили карантин.

Также смотрите в сюжете о коронавирусных вечеринках в США:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама