Коронавирус не отступает: Кличко опубликовал новую статистику по COVID-19 в Киеве

В Киеве, где накануне был побит суточный антирекорд по инфицированным коронавирусом за все время пандемии, снова зарегистрировано большое количество заболевших COVID-19 – 116 человек. Об этом в своем Telegram-канале 16 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодняшний день в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19.
Заболели:
- 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года
- две девушки – 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, в Деснянском – 20, в Голосеевском районе – 18 случаев.
Напомним, в Украине за сутки зарегистрировали 848 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране заразились 56 455 человек.
Тем временем в Днепропетровской области ужесточили карантин.
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