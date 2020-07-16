Эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине: более 800 зараженных за сутки

От COVID-19 удалось вылечить более 28 тысяч украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции ускорила темпы в Украине. Только за прошедшие сутки, 15 июля, COVID-19 диагностировали у 848 украинцев.

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По данным СНБО, с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 56 455 наших граждан. 1445 случаев заражения закончились летально (18 за последние сутки). Вылечить от опасной болезни удалось 28 931 украинца (800 за последние сутки).

"За прошлые сутки заболели 848 человек, из них 36 детей и 51 медик. Всего за все время пандемии в Украине заболели 56 455 человек, из них 4 003 ребенка и 7 591 медик", – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за прошлые сутки в стране провели 27 413 тестирований, из них 13 013 методом ПЦР и 14 400 ИФА-тестов. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 197, Ровенской – 70, Ивано-Франковской – 64, в Киеве – 116.

Напомним, из-за коронавируса в Днепре ужесточили карантин. Местные власти запретили работу развлекательных заведений в ночное время.

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А во Львовской области из-за эпидемии решили запретить работу ночных развлекательных заведений, но позволили работать детским садам, библиотекам и музеям. В то же время учреждения детского оздоровления пока будут закрыты.

Кроме того, недавно в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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