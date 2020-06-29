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Коронавирус отступает: Кличко опубликовал позитивную статистику в столице

29 июня, 10:02

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Больше всего новых зараженных в Шевченковском районе

В Киеве после очередного антирекорда по коронавирусу второй день подряд снижается количество новых зараженных. Так, за прошлые сутки, 26 июня, подтверждено 45 новых случаев COVID-19, двое заболевших умерли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на странице в Facebook.

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"Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Так, среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и трехлетняя девочка.

Всего в больницы столицы за 26 июня госпитализировали шесть больных. Остальные находятся на самоизоляции, они под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки пять киевлян, общее число преодолевших вирусом достигло 1552.

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Кроме того, Кличко отметил, что больше всего новых случаев заражения обнаружили в Шевченковском районе – 10, в Днепровском – семь, в Соломенском, Оболонском и Голосеевском – по пять случаев.

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Напомним, что из-за быстрого увеличения количества зараженных в Киеве решили усилить карантин. "Сегодня" рассказывали, какие ввели ограничения.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19.

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

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