У начальника полиции Киева диагностировали коронавирус

Положительный диагноз на коронавирус 27 марта подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. В том числе диагноз COVID-19 сегодня поставлен заместителю Председателя Национальной полиции Украины – начальнику полиции Киева Андрею Крищенко, сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, наиболее часто становятся жертвами поражения опасной инфекцией.

"Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы", – сообщил Антон Геращенко.

Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не бывали.

Как сообщалось, в столице по состоянию на 12:00 27 марта количество случаев инфицирования коронавирусом увеличилось с 47 до 55. По словам Виталия Кличко, мэра Киева, заразились четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин от 43 до 59 лет.

В Киевской области также за минувшие сутки возросло количество случаев инфицирования. На данный момент заразились 32 человека. Среди заболевших есть народный депутат и его сестра. Отметим, что президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля отменить VIP-палаты в больницах.

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