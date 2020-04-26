Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек

При этом медики вылечили от опасной болезни уже 60 человек

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заражение коронавирусом, по состоянию на утро 26 апреля увеличилось на 29 человек. 10 из них – медики. Один случай за минувшие сутки – к сожалению, летальный, сообщил на своей странице мэр столицы Виталий Кличко.

Новые случаи заражения коронавирусом – у 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет и двух девочек 4 и 12 лет, а также у 9 мужчин от 25 до 70 лет и 3 мальчиков – 4, 10 и 17 лет. 7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

В итоге всего в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 60 человек выздоровели, а 22 – умерли.

"Я хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. И город постепенно начнет возвращаться к привычной жизни. Но очень важными будут следующие два недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпеть еще немного", – обращается Виталий Кличко к киевлянам.

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Отметим, что всего по состоянию на утро 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая. В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев.

Напомним, ранее Кличко рассказал, столько стоит лечение одного больного COVID-19 в сутки в больницах Киева.

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