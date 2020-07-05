Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, где больше всего инфицированных

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Деснянском районе - 12

В Киеве, где за последнюю неделю едва ли не ежедневно коронавирус подтверждался у более 100 человек в сутки, инфицирование зарегистрировали еще у 78 человек. Об этом 5 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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На сегодня в столице уже 5543 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 17-летняя девушка.

32 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели в том числе и двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1802 жителя столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 12, в Оболонском – 11, в Днепровском и Подольском районах – по 10 случаев.

Напомним, что по состоянию на 5 июля коронавирус за сутки диагностировали у 823 украинцев.

Также новости "Сегодня" писали, что украинцы все чаще начинают интересоваться страховками от коронавируса, особенно это актуально для туристов.

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