Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, где больше всего заражений

В больницы госпитализировали 14 человек

За прошлые сутки, 27 июня, в Киеве подтвердили еще 69 случаев заражения коронавирусом, двое из них – медики. От COVID-19 умерли четыре человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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"На сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания COVID -19", – сообщил Кличко.

Среди новых заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, 33 мужчины от 21 до 85 лет, а также шестилетняя девочка и 14-летний мальчик.

В столичные больницы госпитализировали 14 больных. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 1 547 жителей города.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 16. В Деснянском и Оболонском – по 9 случаев", – добавил мэр столицы.

В тренде В Киевской области усилят карантин: полный список новых ограничений

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Напомним, из-за быстрого увеличения количества зараженных в Киеве решили усилить карантин. "Сегодня" рассказывали, какие ввели ограничения.

Кроме того, недавно в Киеве зафиксирована вспышка коронавируса на троещинском рынке.

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