Коронавирус в Киеве снова ставит антирекорды: сколько людей заразилось за сутки

По данным системы мониторинга СНБО, COVID-19 подтвержден у 113 человек

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 113 человек. Такие данные приводятся в системе мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 июня.

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Отметим, что это один из самых высоких показателей инфицирования в столице за все время пандемии. Так, наибольшее число зараженных COVID-19 за сутки зафиксировали 16 мая – 153 человека. Тогда это было связано со вспышкой в Дарницком интернате.

Как сообщается в системе мониторинга СНБО, в Киеве по состоянию на 26 июня всего заразились 4726 человек, за сутки умер один человек, таким образом, число общих летальных случаев увеличилось до 102.

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Подробнее о ситуации расскажет на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, однако вероятно, что его цифры инфицированных за сутки будут выше, чем у СНБО. Это связано с тем, что накануне городской голова сообщал о 81 случае заражения за сутки, тогда как Минздрав сообщал о 85.

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Напомним, в столице с 24 июня был ослаблен ряд ограничительных мер.

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