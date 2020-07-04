Коронавирус в Киеве не утихает: где больше всего зараженных (карта)

Количество киевлян, у которых за прошлые сутки, 3 июля, зафиксировали коронавирус, составило 118, что на 13 случаев больше, чем днем ранее. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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Мэр рассказал, что за минувшие сутки двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.

В настоящее время в столице уже 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди новых заболевших 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, шесть девочек от четырех до 15 лет и четыре мальчика от двух до девяти лет. Также коронавирусом заразились девять медиков.

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19 человек госпитализированы в больницы, остальные находятся на самоизоляции. Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.

Кличко отметил, что самое большое количество случаев было в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском районе – 16 случаев.

Напомним, всего в Украине по состоянию на 4 июля зафиксировали 47 677 новых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки обнаружили 914.

Также недавно мэр столицы Виталий Кличко провел брифинг о ситуации с коронавирусом в городе.

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