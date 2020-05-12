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Коронавирус в Киеве: растет число больных COVID-19 в тяжелом состоянии

12 мая, 12:41

Наталья Руда

В стационарах городских больниц находятся 218 инфицированных коронавирусом, 56 - в тяжелом состоянии

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили инфицирование коронавирусом, увеличилось на 59 человек. В частности, среди инфицированных – 14 медиков. Об этом на брифинге 12 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Один случай – летальный. На сегодня в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли.

Так, среди тех, кто заболели: 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. И 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также – трое мальчиков – 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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По словам Кличко, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы – по 8 случаев.

Кроме того, он уточнил, что в Киеве растет количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

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"У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом. И 99 человек – с подозрением на это заболевание. 56 пациентов – в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – добавил Кличко.

Кроме того, по данным столичной власти, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для инфицированных коронавирусом. Всего в медучреждениях первой и второй волн предусмотрено почти 1700 койко-мест.

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Всего в Украине зафиксировано 16 023 случая заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 375 новых зараженных, тогда как вчера, 11 мая, – 416.

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев заболевание коронавирус

Источник: Сегодня

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