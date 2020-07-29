Українська
$ 27,69
32,45
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: сколько длится лечение пациентов с COVID-19

29 июля, 12:45

Наталья Руда Наталья Руда

В среднем лечение продолжается около месяца

В Киеве лечение от коронавируса в среднем длится около месяца. Об этом на брифинге 29 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

"Коронавирус, по словам специалистов, коварный еще и тем, что от него долго выздоравливают. В среднем лечение длится около месяца. Большинство больных лечатся дома на самоизоляции и под контролем медиков", – рассказал мэр.

Он отметил, что в медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее всего выздоравливают дети и молодые люди.

"Но у нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что по состоянию на 29 июля в Киеве уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За сутки коронавирус подтвердился у 132 человек.

В тренде
Одной "Россией" меньше: Киевсовет переименовал улицу в честь бойца АТО, погибшего под Иловайском
Реклама

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что государство предусмотрело средство на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19.

Также смотрите, как коронавирус поражает легкие:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев лечение коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в Киеве
Поваленные деревья и заблокированные трамваи: появились фото и видео непогоды в КиевеДругие новости
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктами
Ярмарки в Киеве: где будут торговать недорогими овощами и фруктамиДругие новости
Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста Патона
Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста ПатонаДругие новости
Уроки по сменам и парты на расстоянии: как будут работать школы Киева с 1 сентября
Уроки по сменам и парты на расстоянии: как будут работать школы Киева с 1 сентябряДругие новости
Коммунальное ЧП в Киеве: на Виноградаре люди стоят за водой в огромных очередях (фото, видео)
Коммунальное ЧП в Киеве: на Виноградаре люди стоят за водой в огромных очередях (фото, видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять