Коронавирус в Киеве: сколько длится лечение пациентов с COVID-19

В Киеве лечение от коронавируса в среднем длится около месяца. Об этом на брифинге 29 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Коронавирус, по словам специалистов, коварный еще и тем, что от него долго выздоравливают. В среднем лечение длится около месяца. Большинство больных лечатся дома на самоизоляции и под контролем медиков", – рассказал мэр.

Он отметил, что в медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее всего выздоравливают дети и молодые люди.

"Но у нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что по состоянию на 29 июля в Киеве уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За сутки коронавирус подтвердился у 132 человек.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что государство предусмотрело средство на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19.

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