Коронавирус в Киеве: сколько стоит сделать тест на антитела

Стоимость ИФА-теста на коронавирус в столице, который должны делать сотрудники ТРЦ и ресторанов, составляет около 300 гривен. Его делают в 12 медучреждениях города. Об этом на брифинге 6 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Именно ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать хотя бы раз в месяц. Почему их следует делать работникам торговли и общепита? Потому что эти заведения, которые возобновили свою работу в рамках ослабление ограничений, являются местами повышенной опасности. И в случае инфицирования хотя бы одного сотрудника, может произойти вспышка заболевания", - уточнил Кличко.

По его словам, такие тесты делают довольно быстро.

"Но, подчеркну, для окончательного установления диагноза нужен результат ПЦР-теста. Его в медучреждениях города делают бесплатно. Сегодня в Киеве ИФА-тестирование могут делать 12 учреждений здравоохранения. И городские власти рассматривают варианты расширения таких возможностей. Хочу отметить, что ИФА-тест с исследованием стоит около 300 гривен. Это небольшие средства для сохранения здоровья и жизни людей, для безопасной работы бизнеса", - резюмировал мэр.

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Напомним, что ИФА-тестирование – это иммуноферментный анализ крови на определение антител к коронавирусу. В Украине также делают экспресс-тесты на коронавирус и анализы методом оценки полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты).

Отметим, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркивал, что себестоимость ИФА-теста – около 300 гривен, однако Минздрав не регулирует цены в аптеках и коммерческих лабораториях.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 6 июля в столице подтверждены 5602 случая инфицирования коронавирусом. В Украине – уже 49 043 случая.

Также смотрите в сюжете об ИФА-тестах для сотрудников общепита в Киеве:

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