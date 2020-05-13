Коронавирус в Киеве: в Сети появилось видео из больницы, где лечат детей с COVID-19

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 30 человек. Два человека умерли. Об этом 13 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили инфицирование коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них – один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 40 летальных случаев. На сегодняшний день в столице уже 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки – 8, 9 и 14 лет. И 9 мужчин от 39 до 81 года и мальчик, которому 13 лет.

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В больницы столицы госпитализировали пять пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы", - добавил мэр.

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Кличко добавил, что сегодня в столице среди больных COVID-19 немало детей. 17 детей и подростков находятся в больницах города.

"Сегодня в столице 126 больных детей. В больницах находятся 17 детей и подростков. Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу, все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус. Я еще раз призываю родителей: не ведите детей на площадки, в публичные места, не отпускайте бесконтрольно гулять. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка. Не будьте легкомысленными!" - резюмировал мэр.

Также Кличко показал видео из детской больницы.

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Всего в стране зафиксировано 16 424 случая заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 402 новых зараженных, тогда как вчера, 12 мая, – 375.

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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