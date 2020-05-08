Коронавирус в Киеве: впервые за время эпидемии за сутки умерли три человека

Всего от коронавируса в столице умерли уже 32 человека

В Киеве впервые за время эпидемии коронавируса за сутки от опасной болезни умерли три человека. Об одном погибшем новости "Сегодня" сообщали накануне.

"Ситуация с распространением вируса – неутешительная. Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице – три летальных случая от коронавируса. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них – один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19. 32 человека умерли", - сообщил в ходе брифинга 8 мая мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки – двух, восьми и 13 лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом – 44 в тяжелом состоянии. 5 из них – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева.

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Напомним, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 504 новых зараженных, тогда как вчера – 507. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Тем временем, в Киевской области по состоянию на 8 мая официально подтверждено 935 случаев инфицирования коронавирусом, из них – у 86 детей и 108 медицинских работников. За последние сутки выявлено 19 новых случаев. За время пандемии умерли 20 человек.

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