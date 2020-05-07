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Островное государство заявило о победе над коронавирусом

7 мая, 23:50

Сергей Пономаренко

В больницах Исландии остаются на лечении только трое зараженных

Исландия заявила о победе над инфекцией коронавируса.С начала вспышки в стране заразились менее двух тысяч человек. На данный момент 97% пациентов выздоровели. Остальные, это 37 человек, до сих пор болеют. Однако в больницах при этом находится только трое человек. Их состояние беспокойства не вызывает, заявляют в правительстве Исландии.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в странах Европы постепенно начинают ослаблять карантинные меры.

Так, первые послабления карантина вступают в силу в Италии, одной из наиболее пострадавших от последствий распространения COVID-19 стран.

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Послабления в основном касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта. К трудовой деятельности возвращаются 4,5 млн граждан, которые, в частности начнут пользоваться общественным транспортом.

Новая стадия послаблений вступает в силу в столице Германии Берлине – c понедельника разрешено вновь начать работу музеям, выставочным залам, мемориальным комплексам, парикмахерским салонам. Возобновляются религиозные службы, а максимальная численность согласованных с властями демонстраций увеличена с 20 до 50 человек. Правительство готовится уже ко второму этапу в отмене карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Исландия коронавирус

Источник: Сегодня

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