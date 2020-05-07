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Жертвы коронавируса в Киеве: болезнь не пощадила еще двух мужчин

7 мая, 17:14

Александр Марущак

У обоих погибших - сложные сопутствующие заболевания

В Киеве зарегистрировано уже 30 смертей от коронавируса. Увы, инфекция забирает пожилых людей, у которых были сложные сопутствующие заболевания.

Виктор К. проживал в Святошинском районе в доме по улице Туполева. Ему было 81 год.

"Мужчина находился в Киевской городской клинической больнице №8, потом его перевели в больницу №4. Кроме коронавируса у него было сопутствующее сложное онкологическое заболевание. Мужчина умер 5 мая поздно вечером. Поэтому о его смерти стало известно только вчера", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Борису Н. было 75 лет. Он проживал на улице Автозаводской в Оболонском районе Киева.

"Мужчина сначала находился в Киевской городской клинической больнице №12 с тяжелым инсультом. Его перевели в Александровскую больницу и у него подтвердился позитивный диагноз на COVID-19. Мужчина умер сегодня, 7 мая", – рассказали в Киевском городском лабораторном центре.

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Напомним, 5 мая в Киеве зафиксирована 28 смерть от коронавируса. Надежда К. проживала в Печерском районе в доме на бульваре Леси Украинки. В сентябре этого года пенсионерке должно было исполниться 80 лет. Она часто бывала в Лавре.

Отметим, до гибели 31-летнего Андрея самой младшей жертвой коронавируса был 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. Он родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Ранее мы рассказывали, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.А о том, сколько будут действовать ограничения на въезде в Киев, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев смерть заболевание коронавирус

Источник: Сегодня

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