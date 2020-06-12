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Коронавирус в киевских школах: кого из детей не допустят к ВНО

12 июня, 14:18

Наталья Руда Наталья Руда

Коронавирус ранее нашли у директора школы № 197

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 12 июня сообщил о состоянии директора школы № 197 в Святошинском районе, у которой на прошлой неделе обнаружили коронавирус.

"Больную госпитализировали в больницу. Состояние здоровья женщины – средней тяжести. У ее мужа обнаружили воспаление легких. Госпитализированы также ее сын и бабушка", - рассказал городской глава.

Установили, что директор контактировала с почти сотней работников своей школы, несколькими работниками управления образования района и с руководителями пяти школ. Также среди контактных лиц обнаружили 52 ученика одиннадцатых классов, работавших в консультативных группах по подготовке к ВНО. И 15 родителей будущих первоклассников.

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"К пробному ВНО, который состоится 15 и 17 июня, из этих учеников будут допущены только те, у которых ПЦР-тест будет отрицательный", - уточнил мэр.

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Тестирование проведут в это воскресенье. Сделают его и другим контактным лицам.

Всех, кто контактировал с директором школы № 197, отправили на самоизоляцию. В помещении школы осуществляют усиленную дезинфекцию.

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В трех из пяти школ, с руководителями которых контактировала больная, планируют проводить внешнее независимое оценивание.

Также Кличко добавил, что опасной болезнью заразились учитель школы № 253 и учитель гимназии № 154.

"Как видите, ситуация непростая. И я убежден, чтобы не рисковать и не подвергать опасности выпускников, решение о необязательности прохождения ВНО (для учеников, которые не пойдут в этом году в вузы – ред.) – взвешенное и правильное", – резюмировал мэр.

Согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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Киев коронавирус ВНО

Источник: Сегодня

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