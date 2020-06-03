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Столичным выпускникам предложили не сдавать ВНО

3 июня, 16:08

Наталья Руда Наталья Руда

Отменить тестирование предложили для тех выпускников, которые не будут в этом году поступать в университеты

Департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) предложил отменить в этом году ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Об этом на брифинге 3 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В школах столицы и страны завершился учебный год. Ученики закончили его дистанционно. Но впереди – для выпускников – внешнее независимое оценивание. И многие выпускники и их родители волнуются за то, как оно пройдет. Департамент образования города предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для 11-ых классов. Для учащихся 4 и 9 классов Министерство (образования и науки – ред.) ее отменило ранее. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования", – сказал Кличко.

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Те же, кто планирует поступать в вузы в этом году, пройдут ВНО в соответствии с утвержденным графиком.

"В этом году ВНО в столице планирует сдать 31 000 киевлян. И только 17 000 из них – выпускники школ. Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7000 аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО", – подытожил Кличко.

Напомним, в помещении во время проведения ВНО смогут одновременно находиться не более 10 человек.

Согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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Киев выпускники ВНО

Источник: Сегодня

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